Advocaat en 'boodschappenjongen' van Taghi voor de rechter

In het derde scenario zou Taghi vier leidinggevenden van de EBI willen ontvoeren of gijzelen om zo zijn vrijlating af te dwingen. "Dat is plan C, code Mega Mindy. Als ik dat zeg moet plan C, oké!", zou Taghi hebben geschreven.

T. heeft de berichten mogelijk via Signal verstuurd. Op zijn telefoon zijn volgens de stukken 69 foto's aangetroffen met "chats" met verschillende personen uit de organisatie van Taghi.

Volgens NRC zijn vier medewerkers van de EBI na de aanhouding van T. met spoed ondergedoken, uit angst voor gewelddadige acties uit kringen rond Taghi.

Beroepsgeheim

Ridouan Taghi heeft via advocaat Inez Weski laten weten dat hij niet met ontsnappingsplannen bezig was. Berichten daarover zouden bedoeld zijn om rechten van verdachten en gedetineerden in te perken.

T. stelt zich volgens NRC op het standpunt dat hij niets over de zaak mag zeggen, zolang zijn cliënt Taghi hem geen toestemming geeft. Hij beroept zich op zijn beroepsgeheim als advocaat. Een van de vragen die mogelijk vandaag aan de orde komen is of dat nog wel geldt nu hij zelf verdachte is.