'Taghi werkte aan ontsnappingsscenario's vanuit EBI'

Ridouan Taghi werkte aan drie verschillende scenario's om te ontsnappen uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar hij momenteel vastzit. Dat schrijft NRC op basis van dossierstukken van het onderzoek naar Taghi's neef. Die neef, advocaat Youssef T., moest daarvoor volgens de krant opdrachten doorgeven.

Youssef T. had, totdat hij op 8 oktober werd opgepakt, gewerkt in de EBI als advocaat voor Taghi. Zo had hij vrije toegang tot Ridouan Taghi, waardoor de hoofdverdachte in het Marengo-proces volgens het Openbaar Ministerie "onbelemmerd" contact met de buitenwereld kon hebben.

De twee communiceerden volgens de dossierstukken door middel van met de hand geschreven berichten. De advocaat zou daarvan foto's met zijn iPad hebben gemaakt. Die afbeeldingen werden dan weer doorgegeven via chat-app Signal.

'Navy seals-manier'

Volgens het OM bleek uit die communicatie tussen de advocaat en Taghi al dat er afspraken werden gemaakt over een uitbraakpoging. NRC schrijft dat Taghi drie scenario's in gedachten had. Twee daarvan moesten worden uitgevoerd door getrainde professionals.

"Het moet op navy seals-manier. Je denkt te makkelijk echt", zou Taghi hebben geschreven in een bericht die de advocaat in opdracht van hem moest doorgeven.

Mega Mindy

De politie vermoedt dat die uitbraken, met de codenaam Bios, hadden moeten plaatsvinden bij de EBI in Vught of bij de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp, waar de Marengo-rechtszaak wordt behandeld.

Bij de derde optie, met de codenaam Mega Mindy, zou het plan zijn geweest om personeel van de EBI te gijzelen om Taghi vrij te krijgen. Daarvoor moest informatie verzameld worden over vier medewerkers van de EBI bij de Belastingdienst.

In november meldde NRC al dat vier medewerkers van de EBI waren ondergedoken, uit angst voor gewelddadige acties door mensen rond Taghi. De krant schrijft nu dat Youssef T. in een verhoor heeft verklaard dat hun namen niet zijn doorgegeven en dat zij niet "door zijn toedoen in gevaar zijn gekomen".