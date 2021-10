Advocaat aangehouden, neef van Ridouan Taghi, mogelijk uitbraak gepland

De politie heeft vandaag een 38-jarige advocaat uit Utrecht aangehouden op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie. De man is een neef van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces en had, omdat hij advocaat is, vrij toegang tot zijn neef.

In onderschepte communicatie tussen de advocaat en Taghi komt volgens het Openbaar Ministerie naar voren dat Taghi vermoedelijk bezig was een gewelddadige uitbraak te organiseren. Via de advocaat zou Taghi "onbelemmerd" contact met de buitenwereld hebben gehad. Het OM ziet de advocaat als de "boodschapper" van Taghi.

Boodschapper

Daarnaast heeft het OM aanwijzingen dat Taghi op zoek was naar adresgegevens van personeel van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar Taghi vastzit. De advocaat is daar ook aangehouden. "Met het onderscheppen van de boodschapper van T. is naar verwachting een einde gemaakt aan deze vrije communicatie vanuit gevangenschap", schrijft het OM.

Na de aanhouding zijn het kantoor en de woning van de advocaat doorzocht. Er is beslag gelegd op notitieboekjes, aantekeningen en digitale gegevensdragers. Ook de cel van Taghi in Vught is doorzocht. Of daar iets in beslag is genomen, zegt het OM niet.