Taghi wil eigen proces, apart van andere Marengo-verdachten

De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, wil dat zijn zaak wordt losgekoppeld van die van de zestien medeverdachten. Dat verzoek deed zijn advocaat Inez Weski vandaag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Weski zei dat het verzoek "nadrukkelijk" afkomstig was van haar cliënt en dat het in het belang is van de rust van het proces. Volgens de raadsvrouw is er in de zaak "disproportioneel" veel aandacht voor Taghi. Zelf is hij niet bij het proces aanwezig.

"Als de zaak van Taghi wordt afgesplitst, kunnen we in het huidige proces terugkeren tot de kern en krijgen de medeverdachten en hun belangen voldoende aandacht", voegde ze eraan toe.

Het Openbaar Ministerie gaat nadenken over het verzoek. Waarschijnlijk komt het OM dan op de volgende zittingsdag, 13 oktober, met een standpunt hierover. Het is uiteindelijk aan de rechtbank om over afsplitsing te beslissen.

NOS op 3 legt je in de video hieronder uit waar het Marengo-proces over gaat: