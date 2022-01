Taghi ontkent gewelddadige ontsnappingsplannen

Ridouan Taghi ontkent dat hij werkte aan een ontsnapping uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat laat hij vandaag via zijn advocaat Inez Weski weten.

NRC schreef gisteren dat Taghi drie verschillende scenario's had voor een ontsnapping. Volgens Taghi is er geen sprake van "dergelijke plannen met op mensen gerichte gewelddadige gijzelingen, aanvallen op de bunker, of op transporten bij enigerlei vermeend ontsnappingsplan."

Over de aanval op de bunker zegt hij via zijn advocaat dat "objectief vaststaat dat hij nooit naar een zitting, dus ook niet naar de bunker wenste te worden vervoerd". Hij zegt het "absurd te vinden" dat wordt gesproken over een aanval op de bunker of op een transport als ontsnappingsplan.

Volgens hem dienen de berichten over de ontsnappingsplannen "ter promotie van maatregelen tot verregaande inperking van de rechten van verdachten en gedetineerden".

NRC baseerde zich in het bericht van gisteren op dossierstukken van het onderzoek naar Taghi's neef. Die neef, advocaat Youssef T., moest volgens de krant opdrachten doorgeven voor de ontsnapping.

De EBI in Vught waar Taghi nu vastzit is een soort gevangenis in een gevangenis. Het wordt zo zwaar bewaakt dat er nooit iemand is ontsnapt: