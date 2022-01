Debat over regeerakkoord: debuut Rutte IV in arena Tweede Kamer

Politiek- en economieverslaggever Emma Jackson:

"Er ligt een heel ambitieus plan klaar, waarbij er tientallen extra miljarden worden uitgetrokken, onder andere via speciale fondsen voor de klimaat- en stikstofaanpak.

Opvallend is dat de Algemene Rekenkamer en de Raad van State al hebben gezegd dat het belangrijk is dat er vooraf duidelijke doelen en voorwaarden komen voor de besteding van al dat geld. Dat is volgens hen heel belangrijk omdat de Kamer anders niet goed kan controleren hoe het geld wordt uitgegeven. Want het gaat uiteindelijk wel om geld van de overheid en dus van burgers.

Daarnaast zal het in de Kamer gaan over wie er betaalt en wie er meeprofiteert. Beslissingen over extra belastingen voor grote vervuilers bijvoorbeeld zijn nog grotendeels vooruitgeschoven in dit akkoord. En de paar aangekondigde bezuinigingen zijn wel meteen controversieel, zoals de bezuiniging op de jeugdzorg."