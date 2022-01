Zelfs kiezers D66, CDA en CU hebben weinig vertrouwen in nieuwe kabinet

Het vertrouwen in het vandaag aangetreden kabinet is beperkt. Drie op de tien kiezers hebben tamelijk (27 procent) tot heel veel (2 procent) vertrouwen in de nieuwe regeringsploeg, terwijl twee derde niet zo veel (40 procent) tot helemaal geen (25 procent) vertrouwen heeft.

Alleen de kiezers die afgelopen maart op de VVD stemden, zien het in meerderheid zitten in Rutte IV. Bij alle andere partijen is de groep die weinig tot geen vertrouwen heeft het grootst. Dat geldt ook voor de stemmers op de overige coalitiepartijen: D66, CDA en ChristenUnie. Twee derde van alle kiezers is het eens met de stelling dat dit het laatste kabinet zou moeten zijn met Mark Rutte als premier.

Laatste kabinet onder Rutte

Een en ander blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS onder bijna 2800 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek laat zien dat het vertrouwen het geringst is onder niet-gevaccineerden (94 procent), mensen met een minimuminkomen, werklozen en arbeidsongeschikten en Nederlanders met een migratieachtergrond. Maar ook benedenmodale inkomens, lager opgeleiden en inwoners van het noorden van het land hebben bovengemiddeld weinig vertrouwen in Rutte IV.

Gevraagd naar de onderwerpen die het kabinet met voorrang moet aanpakken wordt de woningmarkt het vaakst genoemd, gevolgd door de gezondheidszorg en het klimaat. De stikstofcrisis staat niet in de top-10.