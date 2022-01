Minder incidenten, meer inhoud: komt er echt een nieuwe bestuurscultuur?

Versplintering

In de Tweede Kamer zijn nu 19 fracties. De versplintering is groter dan ooit en samenwerking tussen partijen is volgens de deskundigen essentieel. En ook nodig voor de coalitie, die in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

Een recordaantal fracties is volgens Otjes trouwens niet alleen maar nadelig. "Er zit ook een groot voordeel aan. Bij zoveel fracties zullen meer kiezers zich in een parlement herkennen". Ook kleine partijen - buiten een coalitie - kunnen toch invloed hebben, ziet hij. Als voorbeeld noemt hij de Partij voor de Dieren. Onder invloed van deze partij zijn middenpartijen als het gaat over dierenwelzijn en het klimaat opgeschoven in hun standpunten."

"Maar of ze nu van een grote of kleine partij zijn", zegt Van Twillert, "Kamerleden staan voor een heel belangrijke taak. Met uitdagingen op het gebied van woningbouw, stikstof, klimaat, de toekomst van zorg en openbaar bestuur liggen er grote thema' s te wachten."

Hij maakt zich zorgen of 'Den Haag' zelf wel in staat is de politieke cultuur te veranderen. Wat in elk geval kan helpen? "Dat het een saaiere plek wordt, met met meer inhoud."