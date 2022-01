Advocaten prins Andrew willen psycholoog Virginia Giuffre horen

De advocaten van de Britse prins Andrew willen in de misbruikzaak die in New York tegen hem loopt de psycholoog oproepen van de vrouw die hem beschuldigt.

In de stukken die door de advocaten bij de rechtbank zijn ingediend, staat dat Virginia Giuffre mogelijk aan "valse herinneringen" lijdt. Ze willen haar psycholoog onder ede horen en ook inzage in de aantekeningen die ze over Giuffre maakte en de geneesmiddelen die ze voorschreef.

De advocaten roepen ook de echtgenoot van Giuffre op. Hem willen ze onder meer vragen stellen over de financiële situatie waarin het echtpaar verkeert.

De advocaten van Giuffre roepen de voormalige persoonlijke assistent van prins Andrew als getuige op, net als een vrouw die Andrew mogelijk samen met Giuffre in een Londense nachtclub heeft gezien. Andrew ontkent dat hij die nacht in die club was.

Epstein

Giuffre zegt dat Andrew haar in 2001, toen zij nog minderjarig was, meerdere keren seksueel heeft misbruikt. Zij zou daartoe zijn gedwongen door Ghislaine Maxwell, een vriendin van de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de woning van Epstein in Londen, in de woning van Epstein in New York en op het landgoed van Epstein op de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Andrew ontkent de aantijgingen met klem. In 2019 zei hij in een interview met de BBC dat hij geen seks met haar heeft gehad en zich niet kon herinneren dat hij haar ooit had ontmoet. Toch is er een foto uit die tijd waarop hij een arm om haar middel heeft geslagen.

De jury van een rechtbank in New York oordeelde eind vorige maand dat Maxwell schuldig is aan het ronselen van meisjes die door Epstein werden misbruikt. De rechtbank moet nog een straf uitspreken. De verwachting is dat ze voor jaren naar de gevangenis moet. Een van haar advocaten zei na afloop dat ze in beroep gaan en ervan overtuigd zijn dat Maxwell zal worden vrijgepleit.