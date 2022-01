De dramatische ondergang van prins 'Air Miles Andy'

Eerder in de week hadden 150 Britse veteranen een woedende open brief aan de Queen gestuurd. Ze konden niet begrijpen waarom prins Andrew nog steeds lid was van de strijdkrachten.

In hun ogen had hij de reputatie daarvan bezoedeld, omdat de prins verwikkeld is in een civiele zaak die is aangespannen door Virginia Giuffre. De 38-jarige Amerikaanse heeft de prins ervan beschuldigd dat hij haar in 2001 meerdere malen verkracht heeft. Giuffre was toen zeventien jaar oud.

Volgens de veteranen was de positie van Andrew daarmee onhoudbaar geworden. "Was dit een andere officier geweest in de strijdkrachten, dan was het ondenkbaar dat hij zijn functie kon behouden." Het was een signaal dat de Queen niet langer meer kon negeren.