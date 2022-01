Bedreiger met fakkel bij huis Sigrid Kaag blijft voorlopig vastzitten

De man die woensdagavond is aangehouden bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dit heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag besloten. De verdachte is een 29-jarige man uit Amsterdam. Hij stond bij de woning van Kaag met een brandende fakkel, terwijl hij dreigende teksten riep.

Iemand anders streamde de beelden van het incident. Daarbij werd ook door een ruit in de gevel van het huis naar binnen gefilmd.

De man werd door de politie aangehouden vanwege de intimiderende en bedreigende situatie bij het huis van Kaag. Zij heeft ook aangifte gedaan. De aangehouden verdachte is afgelopen jaar meerdere keren aangehouden voor verschillende strafbare feiten. Zo werd hij vorige week nog opgepakt toen hij voor het huis van demissionair minister Hugo de Jonge stond.

Kwade kracht

Verschillende politici hebben de afgelopen dagen verband gelegd tussen de uitspraken van leden van Forum voor Democratie en bedreigingen aan het adres van politici. Na De Jonge en ChristenUnie-leider Segers sprak vandaag GroenLinks-leider Klaver zich uit. Hij noemde dat "geen toevallige actie van één complotextremist".

Voor Klaver staat het voor wat groters. Hij wist erop dat FvD-Tweede Kamerlid Van Houwelingen op internet dezelfde avond nog beweerde dat Kaag verantwoordelijk is voor implementatie van beleid van het World Economic Forum. Dat WEF, waarin politici, zakenmensen en wetenschappers ideeën uitwisselen, wordt door complotdenkers gezien als kwade kracht achter veel ontwikkelingen.