GL-leider Klaver noemt uitspraken FvD staatsgevaarlijk: 'Dit eindigt in geweld'

Forum voor Democratie van partijleider Baudet en de FvD-Kamerleden Van Houwelingen en Van Meijeren doen staatsgevaarlijke uitspraken en sturen aan op politiek geweld. Deze conclusies trekt GroenLinks-leider Klaver in een publicatie op de site van zijn partij.

Over de vergelijkingen die Baudet maakt van de coronamaatregelen met de holocaust zegt hij: "Veel dieper kan je niet zinken. Maar de bodem is nog niet in zicht. Dit eindigt in geweld, vrees ik. En we zijn daar dichterbij dan velen denken."

Klaver noemt het incident bij de woning van D66-leider Kaag geen "toevallige actie van één complotextremist". Een man met een brandende fakkel schreeuwde leuzen en belde bij haar aan. Het is een Amsterdammer van 29 die het afgelopen jaar al vaker is aangehouden wegens strafbare feiten. Hij zit vast en wordt vandaag voorgeleid.

Volgens Klaver is dit incident onderdeel van iets groters. "Dezelfde avond benadrukte FvD-Tweede Kamerlid Van Houwelingen op internet dat Kaag 'verantwoordelijk is voor de implementatie van WEF-beleid'. Een week eerder riep FvD-Kamerlid Van Meijeren op tot het handelen in strijd met democratisch vastgestelde regels, om 'het regime ten val te brengen'. Deze woorden en frames zijn anti-democratisch. En staatsgevaarlijk."

Het WEF is het World Economic Forum, een organisatie waarin politici, zakenmensen en wetenschappers ideeën uitwisselen, die door complotdenkers wordt gezien als de kwade genius achter veel ontwikkelingen.

Politiek geweld

Volgens Klaver leidt het verlaten van democratische principes tot politiek geweld. "Dat is waar we op af dreigen te stevenen. Het zaadje daarvoor wordt welbewust geplant door een politieke groepering in ons land." Hij vindt het daarom tijd dat de politiek een tegengeluid laat horen en grenzen trekt om de democratische rechtsstaat te beschermen.

Hij verwacht van sociale mediabedrijven "dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en hun platforms niet laten misbruiken voor een aanval op de democratie". En in de Tweede Kamer wil hij de FvD-Kamerleden "het woord ontnemen als de plenaire zaal van het parlement gebruikt wordt om de rechtsstaat te ondermijnen".

Word wakker

Ook demissionair minister De Jonge en ChristenUnie-leider Segers legden een direct verband tussen de dreigementen aan het adres van leden van het kabinet en uitspraken van de politici van Forum voor Democratie. "Als je keer op keer het gif van 'verzet', 'tribunalen' en 'opsluiting van je politieke tegenstanders' zaait, dan is het dit soort intimidatie en bedreiging dat je oogst", zei Segers. "Tegen iedereen met een zwak voor FvD zou ik willen zeggen: word wakker."

D66-leider Kaag zei in haar verklaring: "En tegen wie denkt deze bedreigingen te moeten aanjagen zeg ik: wat je zegt doet ertoe, hitst op, maakt mensen bang, maakt onze samenleving onveilig."

Baudet liet weten het niet eens te zijn met de beschuldigingen in zijn richting. Hij vindt dat juist hij en zijn medestanders, die hij spottend 'wappies' noemt, worden gedemoniseerd. Van Meijeren zei in een interview met de NOS dat hij oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en uitspraken over tribunalen en rechtszaken tegen ministers ziet als vreedzaam en liefdevol verzet tegen het coronabeleid.