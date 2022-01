Tweet van VN-rapporteur 'is niet hoe onderzoeker te werk moet gaan'

Dat Melzer zich als speciaal rapporteur Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment openlijk uitspreekt over incidenten die hij als marteling ziet, is niet vreemd. De Zwitser heeft de bevoegdheid om elk land ter wereld op foltering aan te spreken, valt te lezen op de website van de VN-mensenrechtencommissie.

'Op Twitter aan het scrollen'

"Hij mag landen er achter de schermen op aanspreken, of in het openbaar zoals nu." Toch is de huidige gang van zaken opvallend, vindt Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht. "Op mij wekt het de indruk van iemand die op Twitter aan het scrollen is, iets ernstigs ziet en er meteen wat over zegt", zei hij gisteravond in Met Het Oog Op Morgen.

De VN-rapporteur had bijvoorbeeld niet gecheckt of er al een strafrechtelijk onderzoek in gang was gezet tegen de agenten uit het filmpje, wat wel het geval is. Ook lijkt Melzer zijn conclusie over de situatie te hebben gebaseerd op één filmpje op sociale media. Volgens de politie heeft de rapporteur geen contact gehad met het demissionaire kabinet, de politie of het Openbaar Ministerie voordat hij zijn tweet verstuurde.