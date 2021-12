Goudmijn in Sudan stort in, tientallen doden

In Sudan zijn tientallen mensen om het leven gekomen toen een goudmijn in de provincie West Kordofan instortte, op zo'n 700 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Khartoum. Volgens persbureau AP zijn zeker 38 doden gevallen. Eerder sprak de directeur van het mijnbedrijf nog van 31 doden. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt.

De staatsmijn was niet meer in gebruik. Mijnwerkers waren echter toch weer aan het werk gegaan toen beveiligers het terrein hadden verlaten, stelt het staatsbedrijf op Facebook. De mijnbouworganisatie roept op om het terrein weer te beveiligen om ongereguleerde mijnbouw te voorkomen.

Exportproduct

Goud is een belangrijk exportproduct voor Sudan. In 2020 produceerde het Oost-Afrikaanse land bijna 37 ton goud, waarmee het een van de grootste goudproducenten van Afrika is. Het goud wordt vaak op illegale en onveilige wijze gewonnen.

Ook is goudsmokkel een belangrijk probleem in het land, hoewel de overgangsregering dat sinds de val van dictator Omar al-Bashir in 2019 aan banden probeert te leggen.

Die regering is echter verre van stabiel, onder meer door een militaire coup in oktober, waarbij premier Hamdok onder huisarrest werd geplaatst. Inmiddels zit hij weer op zijn plek, maar hij heeft voor elke benoeming toestemming nodig van het leger. Deze maand gingen tienduizenden Sudanezen de straat op uit protest tegen die militaire bemoeienis.