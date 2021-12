Advies ambtenaren: doe onderzoek naar voor- en nadelen prikplicht

Ambtenaren van drie ministeries (Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid) pleiten voor een onderzoek naar de voor- en nadelen van een vaccinatieplicht. Ze doen dat in een advies aan het kabinet. Een vaccinatieplicht ligt politiek gevoelig.

Het kabinet moet nog beslissen of zo'n onderzoek er komt. 'Er is bij ons geen vaccinatieplicht en die komt er ook niet', zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in november in het Nederlands Dagblad. Het kabinet was onder meer bang dat antivaxers dan helemaal niet meer tot een prik over te halen zouden zijn.

Later wilden De Jonge en ook premier Rutte een vaccinatieplicht niet langer uitsluiten. Begin deze maand was er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor. In Duitsland en Oostenrijk wordt binnenkort een vaccinatieplicht ingevoerd.

Uitweg uit de crisis

Minister De Jonge maakte zaterdag melding van het advies in een brief aan de Tweede Kamer. Het verhogen van de immuniteit via vaccinatie inclusief boosters blijft volgens de drie ministeries de "structurele uitweg" uit de crisis. Daarmee kan overbelasting van de zorg worden voorkomen en zijn er minder vrijheidsbeperkende maatregelen nodig. Daarom adviseren de ambtenaren op korte termijn de voor- en nadelen van een prikplicht te laten onderzoeken.

Het is nog niet bekend is wanneer het kabinet zich over het advies uitspreekt. Mogelijk wordt het naar het nieuwe kabinet doorgespeeld. Het is ook onduidelijk hoelang zo'n onderzoek naar de prikplicht duurt.

Onhoudbaar

De drie ministeries - in het Haagse jargon 'de trojka' - wijzen in de brief op de grote economische, sociale en maatschappelijke schade die de huidige coronamaatregelen met zich meebrengen.

Hoewel de impact van corona macro-economisch vooralsnog meevalt, is er onder de radar forse schade, waarschuwen ze. "De huidige dynamiek van sluitingen én steun is onhoudbaar." Toekomstige generaties zullen opdraaien voor de steunmaatregelen die de overheid nu neemt. Bovendien houden de steunpakketten niet-productieve bedrijven in leven, wat uiteindelijk nadelig uitpakt voor de Nederlandse economie, schrijven de ambtenaren.