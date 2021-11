Oostenrijk wil vaccinatieplicht en kondigt lockdown van maximaal 20 dagen aan

Sinds deze week geldt er al een lockdown voor ongevaccineerden. Zij mogen alleen naar buiten voor essentiële zaken, zoals werk en essentiële boodschappen. Vanaf maandag gelden die regels voor iedereen.

De horeca gaan dicht en evenementen worden geschrapt. Er moet zoveel mogelijk thuisonderwijs gegeven worden, alleen als er geen andere optie is kunnen ouders hun kinderen naar school brengen. Supermarkten, apotheken en drogisten blijven open. Na 12 december blijft de lockdown voor ongevaccineerden gelden.

De bondsregering volgt met de lockdown het voorbeeld van de deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk. Zij hadden al een algehele lockdown aangekondigd.

Vaccinatieplicht

Schallenberg zei het erg te vinden dat de lockdown nu voor iedereen ingevoerd moet worden, maar dat het nodig is vanwege "hen die zich niet solidair getoond hebben". Daarmee bedoelde hij de mensen die zich niet hebben laten vaccineren.

De vaccinatiegraad in Oostenrijk is relatief laag. Rond de 65 procent van de gehele bevolking, kinderen onder de twaalf meegerekend, is volledige gevaccineerd. Ter vergelijking: in Nederland is dat 72 procent. In de afgelopen zeven dagen kwamen er in Oostenrijk gemiddeld 139 positieve gevallen per 100.000 inwoners bij, in Nederland zijn dat er zo'n 105.

Oostenrijk voerde eerder al een 2G-beleid in. Dat betekent dat alleen gevaccineerde en recent genezen mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca.