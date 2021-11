Roep om volledige vaccinatieplicht in België wordt luider

In België gaan steeds meer stemmen op voor een algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus. Nu bij de zuiderburen weer verscherpte maatregelen worden ingevoerd, is vaccinatieverplichting niet langer taboe. Deze week zei de Belgische minister van Volksgezond, Franck Vandenbroucke, in het VTM Nieuws een algemene vaccinatieplicht toch niet meer uit te sluiten. Ook buiten de politiek zeggen steeds meer partijen voor een vaccinatieplicht te zijn.

De afgelopen weken zijn in Belgische media steeds meer deskundigen te horen die een algemene vaccinatieplicht adviseren. Er zijn ook een aantal adviseurs van de regering die dat advies geven. De Franstalige Parti Socialiste, de grootste partij in Wallonië en de tweede partij in België, zegt ook voor een verplichting te zijn. Daarmee lijken voorzichtig aan de geesten in België te worden rijpgemaakt.

In België is op dit moment alleen het vaccin tegen polio verplicht. Het is dus mogelijk dat dit gaat veranderen.

Vaccinatieplicht voor de zorg

Gisteren werd bekend dat in ieder geval het Belgische zorgpersoneel vanaf 1 januari verplicht gevaccineerd moeten zijn. Als ze dat tegen april nog niet zijn, dan verliezen zij hun baan. Volgens vakbond BBTK gaat dat te ver. "Mensen in de zorg hebben de afgelopen anderhalf jaar keihard gewerkt. Het is buiten proportie als zij nu hun baan verliezen door deze verplichting", zegt Jan-Piet Bauwens, vicevoorzitter van de BBTK.

Bauwens zou liever zien dat er gewoon een algemene vaccinatieplicht komt. Het zou de zaken een stuk simpeler maken. "We mogen toch niet echt gaan discrimineren. Dat gaan we straks doen met de 2G-benadering." Hij hoopt dat Belgen daarom uit solidariteit met de zorg zich laten vaccineren.