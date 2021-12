Duitse regering wil vaccinatieplicht per februari, ook nu al aanscherpingen

De Duitse regering is voor de invoering van een vaccinatieplicht per 1 februari. Dat is de uitkomst van overleg tussen de zestien deelstaten, de vertrekkende bondkanselier Merkel en haar opvolger Olaf Scholz. Het Duitse parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren, zei Scholz. Bondsdagleden hoeven dan niet een partijlijn te volgen.

Merkel noemt de situatie in Duitsland zeer zorgelijk. "De vierde coronagolf", moet gebroken worden zei ze. De druk op de ziekenhuizen is groot en in sommige gevallen te groot. Daar komt de angst voor de nieuwe omikronvariant nog bij.

Aanscherping

Daarom worden bestaande maatregelen nu al aangescherpt. In niet-essentiële winkels en cultuur- en sportinstellingen zijn alleen nog gevaccineerde bezoekers en mensen die hersteld zijn van corona welkom. In sommige deelstaten geldt die zogenoemde 2G-regel al.

Ook wordt het dragen van mondmaskers in scholen verplicht en komen er beperkingen op het aantal bezoekers die Duitsers thuis mogen ontvangen.

De regering wil dat er aan het einde van het jaar 30 miljoen vaccinaties zijn gezet. Op dit moment is 68,7 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Dat moet minimaal 75 procent worden.

Van Scholz was bekend dat hij voorstander is van een vaccinatieplicht. In eerste instantie wilde hij die invoeren voor mensen die in hun werk met kwetsbaren in contact komen, deze week werd bekend dat hij voor een algemene vaccinatieplicht is.

Vorige maand kondigde Oostenrijk als eerste land in Europa al een vaccinatieplicht aan. De verplichting moet uiterlijk 1 februari ingaan.