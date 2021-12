Geen meerderheid voor vaccinatieplicht in Nederland

Onderzoeker Peter Kanne van I&O Research noemt de verdeeldheid over deze maatregel in Nederland typerend voor de tegenstellingen over allerlei onderwerpen in het coronabeleid. "Over vrijwel alles is er momenteel verdeeldheid. En de breuklijnen lopen niet alleen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, maar afhankelijk van het onderwerp ook tussen jong en oud en tussen hoger en lager opgeleiden."

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is het flink gedaalde gevoel van saamhorigheid. Nog maar 12 procent is het eens met de stelling: 'Door deze crisis ervaar ik meer saamhorigheid om mij heen'. Aan het begin van de crisis was dat nog 54 procent.

Kanne ziet het begrip van gevaccineerden voor niet-gevaccineerden steeds verder afnemen. Weliswaar is er dus weinig enthousiasme voor een vaccinatieplicht, maar het aandeel van de Nederlanders dat vindt dat vaccineren een vrije keuze moet zijn is de voorbije maanden teruggelopen: van 64 procent in oktober naar 49 procent deze maand. 45 procent van de bevolking vindt inmiddels dat zieke gevaccineerden voorrang moeten krijgen op ongevaccineerden bij een behandeling in het ziekenhuis.