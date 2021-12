'Een stofzuiger uit de hemel': hoe het zó mis kon gaan in Mayfield

Meteorologen komen woorden tekort om te beschrijven hoe uitzonderlijk de situatie is. Tornado's zijn zeldzaam in december en al helemaal met deze kracht. De weerdienst houdt er serieus rekening mee dat de tornado er eentje van de hoogste categorie was, EF5. Dat is een zeldzaamheid onder de 1200 twisters die de VS jaarlijks meemaakt: de laatste was in 2013.

Daarnaast hield deze tornado uitzonderlijk lang aan: waar het natuurgeweld meestal na een paar minuten is uitgeraasd, hield deze slurf het urenlang vol over een afstand van ruim 300 kilometer, door vier staten. Mogelijk heeft deze 'Quad State Tornado' daarbij het record gebroken dat de 'Tri State Tornado' in 1925 vestigde.

"Je moet je voorstellen dat over die hele lengte alles in een strook van ongeveer een kilometer breed volledig is verwoest", schetst NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Uit radaranalyses blijkt dat brokstukken en puin tot 10 kilometer hoogte zijn opgewerveld. Dat is ongekend."