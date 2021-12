Reddingswerk na tornado's VS gaat door, dodental Kentucky nadert honderd

In de Verenigde Staten wordt nog gezocht naar slachtoffers van de zeker 22 tornado's die zes staten hebben getroffen. Gouverneur Beshear van de zwaar getroffen staat Kentucky heeft bekendgemaakt dat alleen in zijn staat meer dan tachtig doden zijn geteld. Aan het eind van de dag zullen dat er volgens hem meer dan honderd zijn. Ook in andere staten vielen doden, bij elkaar enkele tientallen.

In Kentucky zijn hele dorpen verdwenen. "Je moet niet denken dat je van deur tot deur kunt gaan om te checken of iedereen oké is, zei Beshear. "Er zijn geen deuren. De vraag is of er iemand onder het puin van de vele ingestorte bouwwerken ligt."

Er is ook nog geen overzicht van het aantal vermisten. Beshear zelf heeft familie in Dawson Springs, een dorp met 2700 inwoners. De lijst met vermisten daar telt acht kantjes. "Het is verschrikkelijk."