Russische invasie van Oekraïne zal 'grote gevolgen' hebben, waarschuwt G7

Rusland heeft meermaals ontkend plannen te hebben voor een invasie, en spreekt van een militaire oefening. "Rusland heeft geen enkele intentie om Oekraïne aan te vallen", staat ook in een verklaring die gisteren werd uitgegeven door de Russische ambassade in Londen.

In die verklaring hekelt Rusland de woordkeuze van de Britten, die in meerdere verklaringen spreken van Russische agressie aan de grens met Oekraïne. Dit is volgens Rusland een valse voorstelling van zaken, die Britse politici zouden gebruiken om het publiek te "misleiden".

Rusland zegt ook vele voorstellen aan de NAVO te hebben gedaan om de spanningen in het grensgebied met Oekraïne te laten afnemen. "De G7-bijeenkomst zou een mogelijkheid zijn die te bespreken, maar tot nu toe horen we niets anders dan agressieve slogans", aldus Rusland in de verklaring.