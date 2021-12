Inlichtingendiensten VS: 'Mogelijk begin 2022 Russische invasie in Oekraïne'

De spanningen rond Oekraïne zijn de afgelopen tijd opgelopen. De NAVO spreekt van de grootste Russische militaire activiteit sinds de inlijving van de Krim. Vorige maand waarschuwden Amerikaanse inlichtingendiensten al voor een mogelijke invasie, zonder voorspellingen te doen over wanneer die zou kunnen plaatsvinden. Rusland zegt intussen niemand te bedreigen. President Poetin deed de waarschuwingen over de Russische troepenopbouw eerder af als 'geruchten'.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken en zijn Russische collega Sergej Lavrov kwamen donderdag in Stockholm bijeen om over de situatie rond Oekraïne te praten, maar de twee kwamen niet nader tot elkaar.

President Biden zei gisteren maatregelen voor te bereiden die het Poetin "heel erg moeilijk maken" om militaire actie te ondernemen in Oekraïne. Ook zal er de komende dagen een telefoongesprek tussen de beide leiders plaatsvinden. Het laatste gesprek tussen de twee leiders was in juli.

Rode lijn

Het Kremlin heeft al aangekondigd dat Poetin in dat gesprek gaat vragen om garanties dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO en dat het militaire bondgenootschap geen activiteiten ontplooit in en rond het land. Als de NAVO wapens of troepen Oekraïne binnenbrengt, zou er een "rode lijn" worden gepasseerd, stelt het Kremlin.

Biden liet vandaag op zijn beurt weten dat hij "van niemand rode lijnen accepteert". Hij zei dat de VS al lange tijd weet heeft van de Russische acties. "Mijn verwachting is dat we een lange discussie zullen hebben met Poetin", aldus de president. Amerikaanse en Oekraïense beambten waarschuwden deze week dat er zware economische sancties tegen Rusland op tafel liggen.