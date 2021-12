VS en Rusland overleggen over Oekraïne, spanning blijft

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken en zijn Russische collega Sergej Lavrov hebben in Stockholm gesproken over de situatie rond Oekraïne. Er zijn geen aanwijzingen dat de spanning is afgenomen.

Blinken herhaalde het Amerikaanse standpunt dat een Russische invasie snel beantwoord zal worden, onder meer met harde sancties tegen Moskou. "De beste manier om de crisis af te wenden is via de diplomatieke weg en dat hoop ik met Sergej te bespreken", zei Blinken voorafgaand aan het gesprek.

Akkoord van Minsk

Blinken wil dat Oekraïne en Rusland zich aan de afspraken houden die in 2015 in het akkoord van Minsk zijn vastgelegd. Die gaan onder meer over het weghalen van zware wapens langs het front en de start van een dialoog tussen de door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne en de Oekraïense regering in Kiev.

Lavrov zegt dat ook Rusland voorstander van een diplomatieke oplossing is. "Wij willen geen conflict, zoals president Poetin heeft gezegd."

Bijna 100.000 Russen

De situatie rond Oekraïne en met name die in Oost-Oekraïne wordt gezien als het gevaarlijkste kruitvat in de Oost-West-verhoudingen sinds het einde van de Koude Oorlog.

Na de annexatie van de Krim, in 2014, en het gedwongen vertrek van de pro-Russische Oekraïense president Janoekovitsj, keerden pro-Russische separatisten in Donetsk en Loegansk zich tegen de nieuwe Oekraïense regering. Met Russische steun riepen ze hun eigen Volksrepublieken uit. Het Oekraïense leger probeert sindsdien de regio te heroveren.

Begin november begon Rusland troepen samen te trekken langs de Oekraïense grens. Dat zouden er nu bijna honderdduizend zijn, gewapend met raketten en tanks. De NAVO spreekt van de grootste Russische militaire activiteit sinds de inlijving van de Krim.

President Poetin is bang dat de NAVO zijn invloed naar Oekraïne uitbreidt. Gisteren sprak hij nog van een "rode lijn" als de NAVO troepen stuurt naar Oekraïne of wapens plaatst in het land. Hij wil afspraken maken met de NAVO over een uitbreidingsstop.