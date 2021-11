Troepenopbouw aan grens met Oekraïne: plant Rusland een invasie of is het bluf?

Als Rusland Oekraïne binnenvalt, hoe bereid je je daar als burger op voor? De Oekraïense newssite Babel heeft een uitgebreide lijst met tips daarvoor opgesteld. Leer eerste hulp en zoek schuilkelders op in de buurt, is te lezen in het artikel.

Eerder deze maand waarschuwden Amerikaanse inlichtingendiensten dat Moskou mogelijk een invasie aan het voorbereiden is. Dat zou ook blijken uit satellietbeelden. Aan de grens zouden bijna 100.000 Russische militairen zijn gestationeerd en er zouden plannen liggen voor een inval. Ook inlichtingendiensten in Oekraïne sloegen alarm.

De NAVO besprak de spanningen vandaag op een top in Letland. Oekraïne is geen lidstaat van het militaire bondgenootschap, maar is de afgelopen jaren wel gesteund door de alliantie en hoopt ooit te kunnen toetreden. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg sprak duidelijke taal richting Moskou: "Rusland zal een hoge prijs betalen als ze opnieuw geweld gebruiken tegen het onafhankelijke Oekraïne."

Maar volgens het Kremlin zijn de aantijgingen onzin. Niet Rusland, maar juist het Westen maakt zich schuldig aan provocaties - onder meer door wapens te sturen naar Oekraïne. President Poetin waarschuwde vanmiddag de NAVO nog om geen 'rode lijn' te overschrijden, zoals het sturen van van extra militairen naar Oekraïne.

Zeven jaar strijd, duizenden slachtoffers

Wat wel duidelijk is: voor Oekraïners is de Russische dreiging reëel. Sinds 2014 is het land verwikkeld in een strijd met door Rusland gesteunde separatisten in het oosten. Daarbij zijn meer dan 14.000 mensen om het leven gekomen. Ook werd de Krim in de nasleep van de Maidan-revolutie geannexeerd. Sindsdien heeft Rusland herhaaldelijk troepen verzameld langs de grens met Oekraïne.