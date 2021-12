Poetin wil garanties dat NAVO niet verder uitbreidt naar oosten

De Russische president Poetin wil garanties dat de NAVO niet verder uitbreidt naar het oosten of nabij de Russische grens wapens plaatst. Dat moet Rusland op de lange termijn veilig houden, zei hij bij de verwelkoming van nieuwe ambassadeurs in het Kremlin.

Poetin benadrukte dat hij de dialoog wil aangaan met NAVO-landen over onder meer de uitbreidingsstop. De eventuele afspraken, die een juridische grondslag zouden moeten krijgen, zouden volgens Poetin in het belang van alle landen moeten zijn.

De Russische president deed zijn uitspraken op een moment dat de spanningen met Oekraïne en de NAVO snel oplopen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei vandaag nog "diep bezorgd" te zijn over de tienduizenden militairen die Rusland recent naar het grensgebied met Oekraïne stuurde.

'Elk Russisch NAVO-voorstel is onwettig'

Vorige week stelde de Oekraïense regering een staatsgreep te hebben verijdeld die op poten zou zijn gezet door Rusland. Volgens president Zelensky zou zonder ingrijpen de coup deze week hebben plaatsgevonden.

Vandaag reageerde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba snel op Poetins uitspraken over de NAVO. Volgens Koeleba heeft Rusland niet het recht dergelijke eisen te stellen. Elk Russisch voorstel als het gaat om de NAVO is namelijk "onwettig", zei hij.

Poetin ageert al langere tijd sterk tegen onder meer een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Gisteren nog sprak hij van een "rode lijn" als de NAVO troepen stuurt naar Oekraïne of wapens plaatst in het land.

Ontmoeting Lavrov, Blinken

De oproep van Poetin kwam tegelijk met waarschuwingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van NAVO-landen, die bijeen zijn in Letland. Het zou volgens hen een "dure fout" zijn als Rusland verder zou gaan met het destabiliseren van Oekraïne. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, herhaalde vandaag die waarschuwing.

De Amerikaanse minister Blinken zei dat Rusland bezig is Oekraïne zowel van binnenuit als van buitenaf te destabiliseren. Er komen volgens hem economische sancties "met een zware impact" als Moskou besluit Oekraïne binnen te vallen.

Rusland ontkent dergelijke plannen te hebben en zegt militairen op eigen grondgebied te mogen plaatsen waar het wil. Westerse berichten over een mogelijke Russische aanval zijn volgens Moskou vals en alarmerend. Morgen ontmoet Blinken zijn Russische ambtgenoot Lavrov in Stockholm. Beiden hebben aangegeven de spanningen tussen Rusland en Oekraïne dan te willen bespreken.

Oekraïne en Rusland zijn sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 verwikkeld in een militair conflict. In de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Loegansk staan pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger tegenover elkaar. Er zijn zeker 13.000 doden gevallen, meer dan twee miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.