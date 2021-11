Westen bezorgd: wat doet die groeiende Russische troepenmacht bij Oekraïne?

Rusland-correspondent Iris de Graaf:

"De situatie in het gebied is zeer gespannen na een recente Oekraïense drone-aanval op stellingen van pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Rusland verzamelt wel vaker troepen bij de Oekraïense grens, om ze dan na een tijdje weer terug te trekken. Het is voor Moskou een manier om de situatie gespannen en instabiel te houden.

Maar de nieuwste bewegingen van Russische militairen in het gebied komen op het moment dat het Kremlin een steeds hardere retoriek tegen Oekraïne aanhoudt. Vanuit Rusland is er veel kritiek op de westerse banden van Kiev en het Kremlin heeft meerdere malen de soevereiniteit van Oekraïne in twijfel getrokken.

Ook de relatie tussen Moskou en de NAVO is bijzonder moeizaam. Rusland schortte vorige maand zijn missie bij de NAVO in Brussel op. Poetin waarschuwt bovendien regelmatig dat elke uitbreiding van de militaire infrastructuur van de NAVO op Oekraïens grondgebied een 'rode lijn' voor Moskou is die tot maatregelen zal leiden - spierballentaal richting Oekraïne én het Westen."