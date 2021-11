Regering in Kiev beweert poging tot staatsgreep te hebben verijdeld

De regering van Oekraïne zegt een staatsgreep te hebben verijdeld. Als er niet was ingegrepen, had de coup volgende week plaatsgevonden, zei president Zelensky. Als bewijs voor de staatsgreepplannen voerde hij aan dat inlichtingendiensten audio-opnames met Russische stemmen in hun bezit hebben.

"We worden niet alleen door Rusland uitgedaagd, maar hebben ook grote interne uitdagingen. Ik heb informatie ontvangen dat er op 1 of 2 december in ons land een staatsgreep zou plaatsvinden", zei Zelensky op een persconferentie. Hij gaf verder geen details over het complot. Moskou heeft onmiddellijk ontkend dat het betrokken is bij de kwestie.

Spanningen

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne lopen de laatste weken flink op. Het Kremlin stuurt steeds meer militairen en materieel naar het grensgebied met Oekraïne, iets dat volgens Kiev en de NAVO kan duiden op militaire escalatie en een Russische inval in Oekraïne.

Maar Rusland ontkent zoiets van plan te zijn en zegt militairen op eigen grondgebied te mogen plaatsen waar het wil. Het noemt Westerse berichten over een mogelijke Russische aanval vals en alarmerend.