Russische bommenwerpers onderschept boven de Noordzee

Belgische F-16's hebben boven de Noordzee twee Russische Toepolev-bommenwerpers onderschept. De Russische toestellen vlogen in het gebied waar Nederland namens de NAVO verantwoordelijk voor is, meldt het ministerie van Defensie.

De bommenwerpers hadden zich niet geïdentificeerd en kwamen uit het noorden, waar ze werden begeleid door Noorse gevechtsvliegtuigen. Omdat ze richting het Nederlandse gebied vlogen, werden de twee Belgische gevechtsvliegtuigen de lucht in gestuurd.

Zij wachtten de Russische toestellen op. Na ongeveer tien minuten in het Nederlandse gebied vlogen de Toepolevs naar het deel boven de Noordzee waar de Britten verantwoordelijk zijn voor de bewaking. Daar namen Britse toestellen het van de Belgische vliegtuigen over.

F-16's staan altijd klaar

Nederland en België wisselen elkaar af bij de verdediging van het luchtruim boven de Benelux. Het gebeurt een klein aantal keer per jaar dat gevechtsvliegtuigen de lucht in gaan om Russische vliegtuigen te onderscheppen. Voor zo'n zogeheten scramble staan in Nederland of België permanent twee bewapende gevechtsvliegtuigen klaar die binnen enkele minuten in de lucht zijn.

In maart werden twee Belgische F-16's ingezet omdat twee militaire vliegtuigen uit Rusland het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied boven de Noordzee naderden. De Belgische toestellen wachtten de Russische vliegtuigen op, maar hoefden uiteindelijk niet in actie te komen.