VS dreigt met harde sancties bij Russische inval in Oekraïne

Een Russische inval in Oekraïne zal door de VS worden beantwoord met zware economische sancties. Dat is de belangrijkste boodschap van de Amerikaanse president Biden in zijn gesprek met de Russische president Poetin, melden internationale persbureaus op basis van ingewijden.

De sancties zouden vertrouwelingen van Poetin en de Russische energiesector treffen. Ook kan Biden volgens de ingewijden een bijzondere en vergaande optie op tafel leggen: het afsluiten van Rusland van het internationale betalingssysteem SWIFT, zodat de Russische handel met de rest van de wereld wordt bemoeilijkt.

SWIFT geldt als cruciale infrastructuur voor banken en financiële instellingen en wordt gebruikt om transacties te verzenden en ontvangen. Ook Rusland is in hoge mate afhankelijk van dit systeem en zou economisch zwaar worden getroffen bij een ontkoppeling van SWIFT.

Mediahysterie

Wel heeft Rusland een alternatief voor SWIFT ontwikkeld, waar Russische financiële instellingen in geval van nood hun toevlucht toe kunnen nemen. Dat systeem, dat vooral voorziet in binnenlandse betalingen, is opgericht om minder afhankelijk te zijn van westerse betaalsystemen.

Kremlinwoordvoerder Peskov heeft de geruchten over een mogelijke ontkoppeling van SWIFT afgedaan als "hysterie van de media". Ook noemt hij waarschuwingen over een mogelijke Russische invasie in Oekraïne "ongegrond".

Morgen spreken Biden en Poetin elkaar via een videoverbinding. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken en zijn Russische collega Lavrov slaagden er in hun gesprek van vorige week in Stockholm niet in de kou uit de lucht te halen.