EU geeft miljoenen aan Oekraïne, Georgië en Moldavië voor defensie

De Europese Raad trekt ruim 50 miljoen euro uit om de defensiebudgetten van Oekraïne, Moldavië en Georgië te ondersteunen. Het grootste bedrag, zo'n 31 miljoen euro, gaat naar Oekraïne. De steun komt op een gevoelig moment, te midden van oplopende spanningen tussen Kiev en Moskou.

Het geld is niet bestemd voor wapens of munitie. Volgens de Oekraïense minister Koeleba van Buitenlandse Zaken gaat het geld naar materiële en technische ondersteuning, evenals cybersecurity.

De miljoenen komen van de Europese Vredesfaciliteit (EPF), een fonds dat dit voorjaar werd opgericht om (militaire) vredesmissies in buurlanden en naburige regio's te financieren. Het fonds wordt door de EU-lidstaten zelf gevuld en werd tot dusver vooral gebruikt voor Afrikaanse missies en ter ondersteuning van de Afrikaanse Unie. Ook gaat er geld naar de EU-missie in Bosnië.

Russische invasie

Het Oekraïense leger is sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 verwikkeld in een militair conflict met pro-Russische separatisten in de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Loegansk. De afgelopen weken liep de spanning verder op, door de stationering van zo'n 100.000 Russische militairen langs de oostgrens. Ook zeggen Amerikaanse en Oekraïense inlichtingendiensten signalen te hebben dat Rusland een invasie voorbereidt.