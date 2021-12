Jannie Visscher herkozen als SP-voorzitter

Jannie Visscher is herkozen als voorzitter van de SP. Dat is bekendgemaakt op het digitale partijcongres. De 60-jarige Visscher, die ook in de Eindhovense gemeenteraad zit, is voorzitter sinds 2019. Toen volgde ze Ron Meyer op.

Visscher was overigens de enige kandidaat. Er was een tegenkandidaat, Tijs Hardam, maar die werd onlangs uit de SP gezet vanwege het communistisch conflict dat al lange tijd woedt binnen de partij.

Marxistisch

Eind oktober werden tientallen leden geroyeerd omdat ze ook lid zijn van de voormalige jongerentak Rood en/of het Marxistisch Forum. De SP zegt dat die groepen de partij willen omvormen tot klassiek marxistisch.

Het conflict heeft zijn weerslag op de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart. In verschillende steden zijn conflicten over de kieslijsten. Partijvoorzitter Visscher zei eerder dat er nog voldoende tijd is om tot een oplossing te komen. "Lijsten kunnen worden ingediend tot eind januari."

Het congres van vandaag gaat volgens een woordvoerder niet over de kwestie.