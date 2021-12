Onderhandelaars na tien uur overleg: 'we zijn er bijna', maandag verder

De vier onderhandelende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, hebben hun overleg vanavond beëindigd zonder tot een afronding te komen. Ze verwachten nog altijd dat er snel een coalitieakkoord ligt. Dit weekend wordt er niet onderhandeld, maandagochtend gaan ze weer verder.

"We zijn er bijna", zei CDA-leider Hoekstra na een lange dag onderhandelen, van 12.00 uur in de middag tot 22.00 uur in de avond. Hij spreekt over een "nuttige en productieve" dag, net als de twee dagen hiervoor.

Ook D66-leider Kaag kwam optimistisch naar buiten. Ze heeft goede hoop op een kerstakkoord. Maar, zo herhaalde ze: "De dingen zijn pas klaar als de laatste puntjes op de i staan."

Gisteren werd duidelijk dat de onderhandelaars dicht bij een akkoord zijn. De verwachting is dat ze het akkoord begin volgende week presenteren. "Ik hoop het, we gaan het zien", zei CU-leider Segers daarover. VVD-leider Rutte wilde na afloop niets zeggen.