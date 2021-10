SP royeert tientallen leden vanwege communistenconflict

De SP heeft tientallen leden geroyeerd omdat ze ook lid zijn van de voormalige jongerentak Rood en/of het Marxistisch Forum. Onder hen zijn kandidaat-voorzitter Tijs Hardam en het Utrechtse Statenlid Michel Eggermont.

Volgens de SP is lidmaatschap van Rood of het Marxistisch Forum in strijd met de statuten, omdat SP'ers maar lid mogen zijn van één politieke partij. In totaal is 33 SP-leden het lidmaatschap ontnomen.

De geroyeerde leden wilden niet kiezen tussen de SP en Rood/Marxistisch Forum, zegt partijsecretaris Arnout Hoekstra. Volgens hem hebben ze de afgelopen weken de kans gehad om in gesprek te gaan. "Maar als ze geen keuze willen maken, dan houdt het op."

Het conflict tussen de SP en een groep jongeren speelt al geruime tijd. Een jaar geleden werden zes leden uit de partij gezet omdat ze lid waren van communistische groepen. Hoekstra sprak toen van geradicaliseerde communisten die "de partij willen overnemen".

Uithollen

De SP beschouwt de communistische groepen als aparte partijen, maar volgens de geroyeerde leden zijn het "pressiegroepen met een klassiek-marxistische inslag". Afgelopen zomer brak de SP met jongerentak Rood, omdat die aan de kant bleef staan van de geroyeerde leden.

Hoekstra hoopt dat het gedoe binnen de partij nu voorbij is en dat het gedaan is met "de rare clubjes die onze partij van binnen willen uithollen". Als het aan het geroyeerde Statenlid Eggermont ligt is de strijd nog niet gestreden. Op Twitter noemt hij de royementen "illegitiem".