Conflict SP ettert door, Rotterdam zet geroyeerde leden op kieslijst

Het communismeconflict binnen de SP dreigt ook zijn weerslag te krijgen op de gemeenteraadverkiezingen van maart volgend jaar. In verschillende steden dreigen conflicten over de kieslijsten.

Zo heeft de Rotterdamse SP-afdeling gisteren besloten drie geroyeerde leden toch op de lijst te zetten. Daarmee gaat de afdeling in tegen de landelijke partij, die de afdeling mogelijk geen toestemming wil geven om mee te doen aan de verkiezingen.

"Als je voor de SP kandidaat wilt zijn, moet je wel lid zijn van de SP", zegt SP-voorzitter Jannie Visscher. "Elke SP-afdeling die mee wil doen aan de verkiezingen moet voldoen aan de voorwaarden die hieraan worden gesteld."

'Geradicaliseerde communisten'

Toch is de Rotterdamse afdeling niet van plan de kieslijst aan te passen, zegt lijsttrekker Arno van der Veen. "De ledenvergadering heeft in grote meerderheid uitgesproken met deze mensen de verkiezingen in te gaan. Wij gaan ervan uit dat dat onder de naam van de SP is. Als dat niet kan moeten we op zoek naar een andere manier, maar wij houden vast aan deze mensen."

33 SP-leden werden eind vorige maand geroyeerd door het bestuur, omdat ze ook lid waren van de afgestoten jongerenbeweging Rood of discussieplatform Marxistisch Forum. Het conflict tussen de SP en een groep (vooral) jongeren speelt al geruime tijd, de partijtop sprak eerder van "geradicaliseerde communisten die de partij willen overnemen".

De Rotterdamse lijsttrekker Van der Veen was tot vorig jaar voorzitter van Rood, maar is zelf niet geroyeerd door de SP. Dat geldt wel voor Lotte van der Horst (nummer 5), Senad Delic (nummer 9) en afdelingsvoorzitter Tijs Hardam (nummer 13). De laatstgenoemde was tot voor kort kandidaat om voorzitter van de landelijke SP te worden.

"Wij hebben uitgebreid met deze mensen gesproken. Zij willen zich voor de SP inzetten, ook al zijn ze geen lid meer. Wat ons betreft zijn dit de mensen met wie we aan de slag willen", zegt Van der Veen. Volgens hem staat niet in het partijreglement dat je lid moet zijn om op een kieslijst te staan.

Ook problemen in Utrecht, Amsterdam en Gouda

Eenzelfde conflict als in Rotterdam dreigt ook in Utrecht, Amsterdam en Gouda, waar eveneens geroyeerde leden op de conceptlijst staan.

In Utrecht gaat dat onder anderen om de beoogd lijsttrekker Floris Boudens. Zijn afdeling heeft al uitgesproken dat hij de lijsttrekker blijft, ondanks het royement. Vrijdag beslist de SP-afdeling Utrecht over de vraag of ze akkoord gaat met de rest van de conceptkandidatenlijst en dus of ze het voorbeeld van Rotterdam volgt.

Partijvoorzitter Visscher benadrukt dat er nog voldoende tijd is om tot een oplossing te komen. "Lijsten kunnen worden ingediend tot eind januari volgend jaar. Er is dus sowieso nog voldoende tijd voor elke afdeling om te komen tot een mooie lijst met SP'ers die wel lid van de partij zijn."