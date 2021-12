Utrecht schrapt regels bijstandswet voor jongeren

Steeds meer Nederlandse gemeenten experimenteren met de uitvoering van de Participatiewet. Zo is de gemeente Tilburg coulant als het gaat om samenwonen voor mensen met een uitkering, en staat Amsterdam in beperkte mate bijverdienen toe.

Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en voorzitter VNG-commissie Sociale Zaken noemt het niet gek dat gemeenten de randen van de wet opzoeken. "Deze wet is vooral gericht op controle en wantrouwen en dat werkt gewoon niet goed."

Wijzigingen gelden 1 jaar

De overheid kan sancties opleggen aan gemeenten als ze zich niet aan de wet houden, weet Heijkoop. "Het kabinet liet meer toe in de coronaperiode, waar we eigenlijk nog steeds in zitten. Ik hoop daarom dat we goed in gesprek blijven met de overheid om die Participatiewet beter te maken."

Volgens Heijkoop is het lastig om hier wat aan te doen, omdat het nieuwe kabinet nog in de maak is. "Er is contact met de formerende partijen, dus die signalen worden zeker overgebracht."

Ook de gemeente Utrecht roept het Rijk op om de Participatiewet snel te wijzigen en de versoepelingen structureel te maken. De vandaag aangekondigde wijzigingen gelden in ieder geval één jaar. Hierin zal gekeken worden naar de invloed ervan op de positie van jongeren.