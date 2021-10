'Tilburgse bijstandsgerechtigden kunnen samenwonen op proef'

In Tilburg mogen inwoners die in de bijstand zitten een halfjaar samenwonen op proef, zonder dat dat invloed heeft op hun uitkering, meldt Trouw. Voor zover bekend is de gemeente de eerste in Nederland die zo'n pilot uitvoert, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de krant.

Normaal gesproken moeten bijstandsgerechtigden het melden als ze bij iemand intrekken. Doordat ze hun woonkosten dan kunnen delen, gaat hun uitkering omlaag. "Veel inwoners in de bijstand durven daarom niet te gaan samenwonen, uit angst voor wat dat doet met hun financiële situatie", zegt de Tilburgse wethouder arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid Esmah Lahlah.

Mensen in de bijstand kunnen daardoor niet testen of samenwonen iets voor hen is, zonder dat dat gevolgen heeft voor hun uitkering. Volgens wethouder Lahlah is het voor bijstandsgerechtigden met een relatie bovendien ingewikkeld om uit te vinden of zij en hun partner één huishouden vormen of dat ze elkaar gewoon regelmatig bezoeken.

Gesprek met gemeente

In Tilburg, waar bijna 7000 bijstandsgerechtigden wonen, kunnen zij nu gedurende zes maanden samenwonen, zonder dat de hoogte van hun uitkering verandert. Ze moeten dit wel melden bij de gemeente. Na een halfjaar wordt bekeken of het samenwonen een succes is. In een gesprek met de bijstandsgerechtigde legt de gemeente dan ook uit wat daarna de eventuele gevolgen voor het inkomen zijn.

De Landelijke Cliëntenraad juicht het Tilburgse initiatief toe, zegt voorzitter Amma Asante in Trouw. "We zijn heel benieuwd of het aanslaat. Tegelijkertijd hopen we dat er snel iets soortgelijks wordt ingevoerd voor bijstandsgerechtigden met een volwassen zoon of dochter die nog thuis woont. Nu worden kinderen boven de 21 jaar vaak uit huis gezet omdat hun ouders anders worden gekort op hun uitkering."