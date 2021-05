Stellen in de bijstand die scheiden moeten vaak onterecht toeslagen terugbetalen

Door een kronkel in de wet pakken scheidingen voor mensen in de bijstand extra slecht uit. Als een stel met een bijstandsuitkering uit elkaar gaat, moeten zij vaak onterecht tot honderden of zelfs duizenden euro's toeslagen terugbetalen aan de Belastingdienst.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel. Het kan ook fout gaan voor gezinnen in de bijstand waarbij een volwassen kind uit huis gaat. Het ministerie van Financiën herkent de problemen en spreekt van een 'knelpunt'.

Ook de Arnhemse budgetcoach Ria de Vries ziet het vaak fout gaan. "Ik kom dit maandelijks tegen. Minstens een van de ex-partners blijft hierdoor achter met schulden bij de Belastingdienst", zegt De Vries.

'Onderling regelen'

Het werkt zo. Twee mensen die samenwonen krijgen samen een bijstandsuitkering. Als die twee alleen gaan wonen krijgen ze allebei een eigen uitkering, die een stuk hoger is dan de helft van hun gezamenlijke uitkering. Als ze halverwege het jaar uit elkaar gaan, gaat hun inkomen dus omhoog.

Maar voor de Belastingdienst tellen de inkomens van de ex-partners in het jaar dat ze uit elkaar gaan nog wel voor elkaar mee. Het kan gebeuren dat mensen daardoor honderden of zelfs duizenden euro's aan toeslagen moeten terugbetalen, omdat hun inkomen als te hoog gezien wordt.

"Wat ik ook vaak zie is dat de ene partner toeslagen terugkrijgt en de andere moet terugbetalen", zegt De Vries. "De Belastingdienst zegt dan dat ze het maar onderling moeten regelen. Dat is zo'n kromme redenering. Die mensen zijn net gescheiden, soms spreken ze elkaar niet meer, hebben ze nog ruzie."