Minder bijstand als je kind 21 wordt, gemeenten willen 'keiharde wet' anders

Niet alleen linkse partijen willen de zogenoemde kostendelersnorm wijzigen. Ook VVD- en CDA-wethouders roepen het nieuwe kabinet op de wet aan te passen en de leeftijd van de norm te verhogen van 21 naar 27 jaar. "De norm leidt er nu toe dat kinderen uit huis gaan of uit huis worden gezet, vaak met bestemming onbekend", zegt Peter Heijkoop, CDA-wethouder in de gemeente Dordrecht. "En daar maken we ons echt zorgen over." Norm leidt tot armoede Wie als bijstandsgerechtigde een volwassen kind in huis heeft, krijgt minder uitkering vanaf diens 21e, de kostendelersnorm. Van een 21-jarige wordt verwacht dat hij of zij bijdraagt aan de huishouding. En dus is minder uitkering nodig, is het idee. Maar als het kind niet in staat is genoeg te verdienen, kunnen bijstandsgezinnen er zo honderden euro's op achteruit gaan. Met toenemende armoede tot gevolg. Linda Kuijpers is chronisch ziek. Haar zoon Nova (21) is zwaar autistisch en heeft een Wajong-uitkering. Ze zijn elkaars mantelzorgers en worden sinds kort geconfronteerd met de kostendelersnorm:

Dit artikel bevat een video. 0:59 300 euro minder uitkering als je zoon 21 wordt: 'De wet is keihard'

Door het tekort aan sociale huurwoningen is uit huis gaan vaak geen optie voor 21-jarigen in bijstandsgezinnen. Heijkoop: "We moeten niet vergeten dat dit gaat om jongeren die vaak al een lastige start gehad hebben, op school en met het vinden van werk. En die kunnen niet zomaar een woning zelf vinden. Er is een groot te kort aan sociale woningen." Het leidt ertoe dat een deel van de bijstandskinderen die wél uit huis gaan of eruit worden gezet, dakloos raakt. "De doorstroming staat stil dus de jongeren kunnen geen kant op", zegt Heijkoop.

“ Dit is zowel voor die kinderen als voor de woningmarkt niet goed. Alberta Schuurs, VVD-wethouder De Ronde Venen