Gemeenten worstelen met korten bijstand: 'Pleisters plakken in schrijnende situaties'

Rondkomen van 770 euro per maand

Zonder maatwerk raken bijstandontvangers die door de kostendelersnorm geraakt worden 20 procent van hun uitkering kwijt. Een alleenstaande gaat daardoor van 1078,70 euro per maand naar 770,50. Het idee is dat de andere volwassene die inwoont dat gat aanvult.

Maar vaak kan dat dus niet, zoals bij Maryam Parsa. Zij kwam in de problemen nadat ze haar vader in huis nam. "In december 2019 kwam mijn vader uit Iran naar Nederland. Het was voor hem als christen te gevaarlijk om terug te gaan", vertelt Parsa. Haar vader vroeg asiel aan en trok in bij zijn dochter in Almere. "In het azc in Almere was geen plek en ik wilde hem in de buurt hebben. Hij is 90 jaar, kan niet meer lopen en niet goed zelf eten."

Na een scheiding vroeg de 57-jarige Parsa bijstand aan. Ze kreeg een gekorte versie vanwege de kostendelersnorm. "Terwijl mijn vader niets kon bijdragen. Zijn enige inkomen was 61 euro leefgeld." In september kwam er een plek vrij voor haar vader in het azc. "Maar de uitkering is nog niet omhoog gegaan, de wachttijden bij de gemeenten zijn lang. Ik heb het geld nu nodig", zegt Parsa. Voor eten en kleding is ze aangewezen op de voedselbank. "Het is zwaar."