CBS ziet aantal daklozen stabiliseren, maar branche ziet 'overvolle opvang'

Het Leger des Heils is voorzichtig positief over de stabilisatie van het aantal daklozen: "Dat is prachtig, maar het is nog altijd een voetbalstadion vol met mensen", zegt regiomanager Robert Paul Fennema in het NOS Radio 1 Journaal.

De organisatie voert actie op het Malieveld in Den Haag; daar branden vanochtend 32.000 lichtjes, voor iedere dakloze één. "We willen nu juist doorgaan, en niet denken: 'we zijn nu klaar'."

"Ik hoop dat ik hier over drie jaar, of het liefst nog eerder, kan terugkomen, en dat hier dan nul lichtjes branden."

'Je voelt je soms alleen'

Het NOS Radio 1 Journaal sprak in Den Haag met een man die vijf jaar geleden zijn huis kwijtraakte en sindsdien een van die tienduizenden daklozen in Nederland is. "In het begin baal je er erg van, maar op gegeven moment wen je eraan", zegt de Hagenaar daarover. "Je voelt je soms wel heel erg alleen."

Hij kan wel naar de dagopvang, maar daar slaapt hij vaak met 1500 mensen in een zaal. "Er zijn veel vechtpartijen en het eten is vaak helemaal niet goed."

