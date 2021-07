Arbeidsmigranten slapen in tenten: 'Ze kunnen nergens heen'

De gemeente biedt wel hulp als mensen willen terugkeren naar hun land van herkomst. Maar dat wil lang niet iedereen, zegt Anna Bartann van stichting Barka. "Bijvoorbeeld als mensen zich schamen om met lege handen terug te gaan. Soms wonen ze hier al jaren en hebben ze in het land van herkomst geen plek om naartoe te gaan. Soms hebben ze andere problemen, zoals een verslaving."

In het voorjaar presenteerde wethouder Moti nog een actieplan om dergelijke problemen aan te pakken, maar volgens de wethouder kan de gemeente maar beperkt de problemen oplossen. "Voor wetgeving hebben we écht Den Haag nodig."

Wetswijziging

Bijna een jaar na de rapporten is Roemer nog met dit dossier bezig. "Het is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Ik heb verschrikkelijk woon- en werkomstandigheden gezien tijdens het onderzoek. Mensen zijn vol van angst, er is sprake van uitbuiting, ze slapen met meerdere mensen in een bed, of zijn na jaren nog niet ingeschreven."

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt met een deel van de aanbevelingen aan de slag te zijn. Maar ongeveer de helft van de aanbevelingen vragen volgens het ministerie om wetswijzigingen of besluiten met financiële gevolgen. "Deze worden nu uitgewerkt zodat een nieuw kabinet daar direct verder mee kan", laat een woordvoeder weten.

"Het kabinet is misschien demissionair, maar de Kamer niet. Zij moeten stampen", zegt Roemer. "De verhalen zijn bekend, we weten wat er moet gebeuren en hoe. Waar wachten we op."