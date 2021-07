'Kijk met bredere blik naar arbeidsmigratie', zegt adviesraad

Het voorval heeft Strous de ogen geopend. Nederland zou zich op landelijk niveau moeten afvragen of het nog wel te doen is om zoveel arbeidsintensieve activiteiten in Nederland te laten plaatsvinden. "We halen mensen uit Oost-Europa hierheen, waar ze voor een schijntje onze asperges steken of in de vleesindustrie werken. Maar we hebben geen huizen voor ze, waardoor er dit soort situaties ontstaan."

Het is volgens haar tijd voor een discussie. "De discussie over of we een deel van dit soort arbeidsintensieve sectoren niet naar Oost-Europa moeten verplaatsen?"

Arbeidsmigranten noodzakelijk

Eén van de regio's met veel arbeidsmigranten is het kassengebied in het Westland. Daar werken zo'n 12.000 arbeidsmigranten, in piekperiodes 16.000. Van hen wonen er 4500 binnen de gemeentegrenzen. Het tekort aan woonruimte leidt ertoe dat veel van hen, met soms slechte woonomstandigheden en hoge huren, verblijven in Haagse en Rotterdamse wijken. En soms zelfs op vakantieparken elders in het land.

Bij het gemeentebestuur van Westland staat niet ter discussie of de huidige aantal arbeidsmigranten nodig zijn. En al helemaal niet of kassen en tuinders maar naar elders moeten verhuizen. In tegendeel, gepensioneerde tuinders worden juist aangespoord hun tuinbouwgronden wel beschikbaar te houden.