Migranten in 'mensonterende situatie' aangetroffen op boerderij in Limburg

Op een boerderij bij Linne in Limburg zijn vorige week meer dan vijftig Roemeense arbeidsmigranten gevonden, die daar onder erbarmelijke omstandigheden woonden en werkten. Dat meldt de gemeente Maasgouw, waar Linne onder valt.

De gemeente voerde samen met de vreemdelingenpolitie en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een controle uit. "We zagen veel te veel mensen die op een te kleine ruimte woonden en het ontbrak aan veiligheidsvoorzieningen", zei burgemeester Strous op NPO Radio 1. Tegen het ANP sprak hij over een "mensonterende situatie".

Zo waren er geen brandmelders en geen blusmiddelen, waren vluchtwegen en ramen gebarricadeerd en stonden overal gasflessen en gasbranders. De keukens waren verder smerig.

Geslagen

Volgens de burgemeester maakten de Roemenen een schuwe indruk. Ze hadden een voorman die "intimiderend gedrag" vertoonde, zowel richting de ambtenaren als de arbeidsmigranten. Sommige migranten gaven via tolken aan dat ze soms geslagen waren.

De arbeidsmigranten werkten behalve op deze boerderij ook op landbouwgronden elders in Limburg van dezelfde eigenaar.

De eigenaar kreeg van de gemeente de opdracht om de migranten binnen twee dagen elders onder te brengen. Als deze situatie zich nog eens voordoet, moet de eigenaar van de boerderij een boete betalen; hij heeft een voorwaardelijke dwangsom opgelegd gekregen.

Wiens verantwoordelijkheid?

De gemeente kreeg later te horen dat de migranten "met de noorderzon" vertrokken waren. "We weten niet waar ze nu ondergebracht zijn. In ieder geval hebben we bereikt dat ze niet meer in die gevaarlijke situatie zitten."

De gemeente is volgens een woordvoerder niet verantwoordelijk voor deze migranten. "Het klinkt hard, maar dat is een zaak voor de vreemdelingenpolitie en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en brandveiligheid. Daar is nu op ingegrepen."

Een woordvoerder van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat ze nog onderzoek doen of deze arbeidsmigranten werden onderbetaald en hoe er werd omgegaan met de arbeidstijden. "We hebben ook gekeken of ze wel in Nederland mochten werken, maar daar hebben we geen overtredingen geconstateerd."

In principe kunnen de arbeidsmigranten nu dus op een andere plek in Nederland weer aan het werk.