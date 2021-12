Lachgas afgelopen jaren gevonden bij 1800 ongelukken met tientallen doden

Landelijk verbod

Dat lachgas regelmatig problemen veroorzaak op de weg bleek al in 2019. Politiecijfers lieten toen zien dat het aantal verkeersincidenten met lachgas in een jaar tijd sterk was toegenomen. In de eerste zeven maanden van 2019 ging het om 960 incidenten, tegenover 380 in heel 2018. Dat aantal is datzelfde jaar dus nog doorgestegen naar 2305. Later meldde Nieuwsuur ook een toename aan dwarslaesiebehandelingen door lachgas.

In december 2019 kondigde staatssecretaris Blokhuis aan dat er wordt gewerkt aan een verbod op lachgas voor recreatief gebruik. Aanleiding was een advies van de drugsbeoordelingscommissie CAM. Het landelijke verbod zou op 1 januari van 2021 ingaan, maar dat bleek (.pdf) volgens Blokhuis praktisch onuitvoerbaar. Er was bij Justitie namelijk geen geld voor de handhaving. Veel gemeenten vonden het te lang duren, en voerden zelf een lokaal lachgasverbod in.

Inmiddels is de financiering er wel en ligt de wet bij de Tweede en Eerste Kamer. Het ministerie van VWS hoopt het lachgasverbod in het voorjaar van 2022 te laten ingaan.