Snelheidsduivel met lachgasballon haalt 170 km/u op A27

De politie heeft bij Oosterhout een automobilist van de A27 gehaald. Het gaat om een 21-jarige man uit Zeist die met een lachgasballon aan de lippen snelheden tot 170 kilometer per uur haalde.

De automobilist viel op toen hij een politieagent in een onopvallende auto van achteren met hoge snelheid naderde. De agent zag in zijn spiegel dat de bestuurder meermalen groot licht gaf. Hij gaf hem de ruimte maar seinde ook de meldkamer in, meldt Omroep Brabant.

Toen de auto passeerde, zag de agent twee mannen zitten die lurkten aan een lachgasballon.

Over de vluchtstrook

De lachgasgebruiker bleef zijn rit op hoge snelheid vervolgen, waarbij hij telkens met groot licht trachtte vrij baan te krijgen. Ging dat niet snel genoeg, dan haalde hij over de vluchtstrook in.

Iets verderop op de A27 negeerde hij een rood kruis boven de rijbaan. Een pijlwagen in verband met werkzaamheden passeerde de man niet links, maar rechts. Een aantal andere auto's moest daarbij vol op de rem om een botsing te voorkomen.

Collega's van de agent wisten de man tegen te houden door een stopteken te geven. Na verhoor en een speekseltest op het politiebureau mocht hij naar huis. Zonder auto, met proces-verbaal. Hij zal zich later bij de rechter moeten verantwoorden.

Lurken tijdens het gesprek met politie

In Middelburg heeft de politie gisteravond ook een lachgasgebruiker van de weg gehaald. Ook hij was aan het lurken aan een lachgasballon en slingerde met zijn auto dwars door de stad.

Door de grote ballon voor zijn neus zag hij twee fietsers over het hoofd, meldt Omroep Zeeland. Zij konden door te remmen nipt een aanrijding voorkomen.

Een agent die onderweg was naar zijn werk zag het gebeuren. Hij besloot erachteraan te gaan en de auto aan de kant te zetten. Daarbij zag hij een lachgastank staan. Zelfs tijdens het gesprek met de politieman vulde de 20-jarige automobilist meermalen zijn ballon. De man moest zijn rijbewijs inleveren en zijn auto laten staan.