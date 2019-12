Kabinet wil verbod op lachgas voor recreatief gebruik

Het is nog onduidelijk hoe het verbod uiteindelijk gehandhaafd gaat worden. Complicerende factor is dat Blokhuis een uitzondering wil maken voor "eigenlijke toepassingen" van lachgas. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in slagroomspuiten en als verdovingsmiddel in het ziekenhuis.

Particulieren kunnen lachgaspatronen nu nog gewoon kopen, bijvoorbeeld in winkels voor huishoudelijke artikelen. Op festivals en feesten worden vaak gevulde ballonnetjes verkocht. Staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaan de komende tijd in gesprek met groothandels, horeca en producenten over het verbod en over de uitzondering.

Agressie en verkeer

Naast gezondheidsrisico's, hebben de onderzoekers ook gekeken naar de gevolgen van lachgasgebruik voor de openbare orde en veiligheid. Agressie wordt daarbij niet gezien als een probleem: "Lachgas heeft een kortdurend sederend effect, wat niet of nauwelijks leidt tot gewelddadige gedrag van de gebruiker."

Wel maken de onderzoekers zich zorgen over lachgas in het verkeer. "De commissie schat het risico van lachgasgebruik in het verkeer als groot tot zeer groot." In augustus concludeerde de NOS dat het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, de laatste jaren exponentieel is toegenomen.

Lachgas verlaagt ernstig het reactievermogen en de rijvaardigheid, schrijft het CAM in het advies. Maar ook de handelingen die gebruikers uitvoeren achter het stuur, leveren gevaar op. "Zoals ballonnen vullen tijdens het rijden."