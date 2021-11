Israël sluit grenzen voor alle buitenlanders vanwege omikronvariant

Israël stelt een inreisverbod in voor alle buitenlanders in een poging de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat zondag- op maandagnacht in en duurt in principe twee weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe coronavirusvariant.

Ook moeten inwoners van Israël die terugkeren uit het buitenland verplicht drie dagen in quarantaine, melden Israëlische media. De maatregel geldt ook voor gevaccineerde Israëliërs. Zij moeten zich na drie dagen isolatie negatief testen op het coronavirus om de quarantaine op te heffen. Ongevaccineerde Israëliërs mogen pas na zeven dagen en een negatieve test de quarantaine verlaten.

In Israël is tot dusver één besmetting met omikron vastgesteld. Zeven andere besmettingen worden nog onderzocht.

Daarnaast heeft de Israëlische overheid goedkeuring gegeven om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te tracken. Met een speciale technologie van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet kan worden achterhaald waar iemand de afgelopen dagen is geweest en met wie die persoon in contact is geweest. Ook tijdens een eerdere coronagolf werd de technologie ingezet.

Meer inreisbeperkingen

De omikronvariant van het coronavirus heeft wereldwijd voor bezorgdheid en onrust gezorgd, hoewel er nog weinig bekend is over de nieuwe mutatie. De mutatie werd voor het eerst in Zuid-Afrika ontdekt. Europese landen, waaronder Nederland, hebben daarom een vliegverbod ingesteld voor landen in zuidelijk Afrika.

Onder meer in België, Duitsland en Italië is de variant inmiddels opgedoken. In de meeste gevallen ging het om personen die recent in het zuiden van Afrika zijn geweest.

In Nederland zijn volgens het RIVM vermoedelijk een aantal mensen besmet met de variant. Het gaat om personen die vrijdag vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol zijn gevlogen. 61 passagiers testten positief op het coronavirus. Na nader onderzoek bleek dat er een afwijking werd gevonden in het zogenoemde spike-eiwit. Later vandaag wordt duidelijk of het daarbij om de omikronvariant gaat.

Inmiddels scherpen verschillende landen ook de inreisregels aan voor Nederland, vanwege zorgen om de omikronvariant. Nederlanders moeten voor een bezoek aan Zwitserland voortaan een negatieve test overleggen en tien dagen in quarantaine. Het Verenigd Koninkrijk, waar twee omikronbesmettingen bekend zijn, eist van alle reizigers een negatieve test om toegang tot het land te krijgen.