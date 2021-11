Nieuw vaccin nodig door omikron? 'Virus is waarschijnlijk resistenter'

Waarschijnlijk is-ie al in Nederland: de nieuwe variant van het coronavirus, omikron. De variant is in Zuid-Afrika ontdekt, maar kan via allerlei routes naar ons land zijn gekomen.

Op dit moment hebben nog vrijwel alle coronapatiënten in Nederland de deltavariant. Maar als omikron besmettelijker blijkt te zijn dan delta, zal omikron op den duur dominant worden.

Hebben we dan allemaal een omikron-boosterprik nodig? Veel is nog onzeker.

Snelle verspreiding

Of de vaccins aangepast moeten worden aan omikron, hangt af van drie dingen, zegt Rogier Sanders, hoogleraar virologie en experimentele vaccinologie aan het AMC. Ten eerste: overdraagbaarheid.

"Berichten uit Zuid-Afrika lijken erop te duiden dat het virus sneller overdraagbaar is dan de deltavariant, maar dat moeten we nog afwachten." Het aantal positieve tests in dat land steeg de afgelopen weken opeens snel.

Het virus is ook al aangetroffen in andere landen, vooral in zuidelijk Afrika maar ook dichter bij huis: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Tsjechië. Het is 95 procent zeker dat omikron ook in Nederland is, zegt het RIVM.

Ten tweede: in hoeverre veroorzaakt het virus mildere of juist ernstigere ziekte dan oudere varianten? "Daar weten we nog helemaal niks van", zegt Sanders. Mocht je van omikron veel minder ziek worden, kan het juist goed zijn als deze variant sneller verspreidt.