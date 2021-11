RIVM: vermoedelijk omikronvariant bij besmette reizigers Zuid-Afrika

Van de vrijdag teruggekeerde passagiers uit Zuid-Afrika zijn vermoedelijk een aantal mensen besmet met de omikronvariant. Dat meldt het RIVM, dat de positieve tests van 61 passagiers heeft onderzocht op de nieuwe coronavariant.

"Bij een aantal snelle testen is er een afwijking gevonden in het zogenoemde spike-eiwit, wat duidt op een afwijkende virusvariant", zegt RIVM-woordvoerder Coen Berends in een toelichting aan de NOS. "Daarom hebben wij een sterk vermoeden dat het om omikron gaat. Een sequentietest moet daarover uitsluitsel geven en die uitslag komt morgen in de loop van de dag binnen."

Alle positief geteste reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of thuis. Ook benadert de GGD zo'n 5000 mensen die sinds maandag terug zijn gekeerd uit zuidelijk Afrika. Ook zij moeten zich laten testen.

Er is nog veel onduidelijk over de omikronvariant. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de nieuwe coronavariant B.1.1.529 ingedeeld in de categorie "zorgelijke varianten". De reden is dat deze variant die vooral in Zuid-Afrika en Botswana rondwaart zich sneller lijkt te verspreiden dan andere varianten, concludeert een WHO-werkgroep van coronaexperts.